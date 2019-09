Disastro Napoli: non sfonda e il Cagliari passa 1-0 al San Paolo

Clamorosa battuta d'arresto del Napoli. Al San Paolo passa il Cagliari con un gol in extremis di Castro. Una sconfitta durissima per la squadra di Ancelotti al termine di una brutta prestazione, la peggiore in questa stagione. Il Cagliari è cinico e spietato. La squadra di Maran gioca quasi esclusivamente in difesa e affida le proprie speranze al contropiede, l'arma che in effetti consente ai rossoblù di sbancare il San Paolo, quando sembrava che il pareggio senza reti fosse ormai un risultato quasi certo.



In avvio è subito paura per un contropiede di Simeone. Poi è il Napoli a cercare di fare la partita e di affacciarsi dalle parti di Olsen. I sardi si chiudono bene, non è semplice scardinare il loro assetto. Di Lorenzo salva su Simeone lanciato da Rog al 10'. Tre minuti dopo ci prova Lozano col destro: deviato in angolo. Poi è Ionita a provarci da fuori: alto. Al 23' sussulto: Mario Rui si beve Nandez ma si divora un super gol da solo davanti a Olsen. Insigne segna in fuorigioco al 26'. Sinistro di Zielinski: va fuori al 38'. Olsen salva su Insigne al volo al 42'. Termina così un primo tempo abbastanza deludente.



Nella ripresa Koulibaly per Maksimovic alle prese con un trauma contusivo alla caviglia. In avvio pericoloso Ionita di testa. Il Napoli non riesce a superare il muro cagliaritano. Manolas di testa su angolo, Olsen para. Poi è ancora Mertens da angolo a essere pericoloso. Al 57' prova Zielinski da lontano, Olsen respinge. Il portiere c'è anche sul colpo di testa successivo di Koulibaly. Ci prova anche Mertens che scheggia il palo su assist di Di Lorenzo. Il belga raddoppia il palo esterno poco dopo. A questo punto fuori Lozano, dentro Llorente. Ed è subito occasione in area con prodigioso intervento di Pisacane. Nel Napoli fuori Insigne per Milik. Al 76' è Llorente che va di testa: di poco fuori. Milik ci prova da rapace all'82': angolo. Llorente ancora ci riprova di testa nel mucchio: fuori di poco. All'87' però il patatrac: contropiede Cagliari e Castro di testa per il vantaggio. Kouliabaly subito dopo espulso per proteste. La partita termina così, col Cagliari che vince dopo 12 anni al San Paolo.

NAPOLI (4-4-2)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 44 Manolas, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 20 Zielinski, 24 Insigne; 11 Lozano, 14 Mertens.

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 8 Fabian Ruiz, 9 Llorente, 12 Elmas, 13 Luperto, 23 Hysaj, 26 Koulibaly, 34 Younes, 31 Ghoulam, 70 Gaetano, 99 Milik. All. Ancelotti.



CAGLIARI (4-3-1-2)

90 Olsen; 12 Cacciatore, 19 Pisacane, 15 Klavan, 22 Lykogiannis; 18 Nandez, 17 Oliva, 6 Rog; 21 Ionita; 10 Joao Pedro, 99 Simeone.

A disposizione: 1 Rafael, 20 Aresti, 2 Pinna, 3 Mattiello, 9 Cerri, 14 Birsa, 23 Ceppitelli, 26 Ragatzu, 27 Deiola, 29 Castro, 33 Pellegrini, 40 Walukiewicz. All. Marano.



