Dopo Capri, la penisola sorrentina: Ancelotti si rilassa a Nerano

di Ciriaco M. Viggiano

Che fosse una buona forchetta, oltre che un autentico cultore della cucina italiana, era noto da tempo: una passione che ha scatenato le battute e l'ironia del web soprattutto nell'ultimo anno, trascorso sulla panchina del Napoli. Carlo Ancelotti ha confermato il suo amore per la gastronomia locale a Marina del Cantone, il borgo marinaro di Massa Lubrense tradizionale ritrovo dei personaggi del jet-set internazionale, dove è stato avvistato nonostante il tempo pazzo e il clima poco mite delle ultime settimane. Dopo la mega-festa per il suo 60esimo compleanno, che ha richiamato a Capri anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e l'ormai ex allenatore del Milan Gennaro Gattuso, Ancelotti si è concesso qualche ora di svago al ristorante “Lo Scoglio” insieme ai familiari. Sempre all'insegna della buona tavola, ovviamente: per il mister azzurro è stata l'occasione per assaggiare i piatti tipici della cucina sorrentina preparati dallo chef Tommaso De Simone. Un pit-stop gastronomico durante il quale Ancelotti, che per l'occasione ha dismesso la giacca "d'ordinanza" per indossare una più comoda e informale t-shirt grigia, ha dispensato sorrisi e fotografie ai tifosi. Primi fra tutti i membri dello staff dello storico locale gestito dalla famiglia De Simone.

