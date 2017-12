Dopo le critiche torna Giacomelli: fischierà la prima del Napoli nel 2018

di Gennaro Arpaia

Nell’occhio del ciclone ci è ormai finito da un po’, ma quel Lazio-Torino continua a tormentare Piero Giacomelli. L’arbitro triestino, 40 anni compiuti, sarà però di nuovo in campo ad inaugurare il 2018 del Napoli nel match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta al San Paolo, il prossimo 2 di gennaio. Insieme a lui ci saranno Dobosz e Del Giovane, mentre Damato sarà al VAR.



La bufera social per quanto accaduto durante il match tra biancocelesti e granata, lo scorso 11 dicembre, si è attenuata dopo le critiche per la foto Facebook con l’ex capitano della Roma Francesco Totti, ma il fischietto friulano non è più stato designato nei turni successivi e si rivedrà in campo proprio con gli azzurri.

Quest’anno un solo precedente con la banda Sarri, il 3-0 esterno del Napoli a Bologna. Aveva diretto anche l’Atalanta nella sconfitta interna contro la Roma (0-1) ad agosto.



La designazione completa:



Napoli-Atalanta 2 gennaio ore 20.45



Arbitro: Giacomelli

Assistenti: Dobosz-Del Giovane

IV uomo: Abbattista

VAR: Damato

AVAR: Posado

