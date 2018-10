Dossena tra Anfield e San Paolo: «Ancelotti troverà l’idea vincente»

di Pino Taormina

«Ho vissuto a Liverpool quasi due anni. E posso dirlo con certezza: tra vincere la Premier e vincere la Champions lì non avrebbero dubbi, meglio la Premier». Andrea Dossena, ex terzino sinistro prima alla corte di Rafone Benitez nel Merseyside e poi di Walter Mazzarri al Napoli, crede che il sogno della Kop di trionfare in patria possa avere il peso nella gara di domani sera al San Paolo.

Dossena, perché così convinto?

«Io arrivai che erano reduci da una Champions vinta e da un’altra persa in finale. Eppure quello che i tifosi volevano era il campionato. Non lo vincono dal 1990, ormai sono 28 anni. È una specie di ossessione, noi arrivammo secondi nel 2009 e mi dissero che c’era una delusione più grande rispetto alla finale persa ad Atene. Credo che anche Klopp lo sappia e tutti quei fenomeni che ora giocano nei Reds».

