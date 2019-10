Mertens mostra il fondoschiena dal ritiro del Belgio: è boom social

Non solo la concentrazione per i due prossimi importanti impegni, nel ritiro del Belgio si respira un'aria serena. A testimoniarlo anche Dries Mertens, l'attaccante azzurro che con la maglia azzurra insegue il record di gol di Diego Maradona e con quella della nazionale prova a prendersi la qualificazione ad Euro 2020.



Il belga ha postato una foto sui social che lo ritrae sullo sfondo, dietro la squadra che ha vinto la partitella d'allenamento, con le natiche al vento in segno di protesta. «Ecco una mia foto con la squadra vincente», ha scritto col sorriso. Un gesto che ha scatenato le risate del web.





