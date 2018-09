Juve-Napoli è già cominciata, Allegri: «Sono loro i nostri rivali»

Il turno infrasettimanale occuperà la mente dei tifosi di Juventus e Napoli che, tra meno di una settimana, si ritroveranno ancora una volta contro per una sfida che a fine settembre sembra avere già con sé il profumo dello scudetto. Bianconeri e azzurri si ritroveranno a Torino in quella che, qualche mese fa, fu la sfida del sogno napoletano, con la squadra di Sarri capace di violare lo Stadium grazie a Koulibaly ed accarezzare il sogno scudetto, poi sfumato sul rettilineo finale della stagione.



«Oggi era importante vincere. Mercoledì abbiamo il Bologna che verrà a giocarsi la partita dopo il risultato di oggi contro la Roma, poi ci prepareremo per sabato con il Napoli che anche quest’anno è la nostra antagonista». Le parole di Max Allegri dopo la vittoria di Frosinone sono chiare perché ancora una volta il duello Juventus-Napoli sembra essere quello decisivo sulla strada che porterà alla vittoria finale del campionato, in beffa a griglie pre-campionato che non stanno rispettando i pronostici di un'estate intera.



Non una sfida decisiva quella dello Stadium del prossimo sabato, ma di certo una prova del nove importante per entrambe le formazioni, attese qualche ora più tardi dalla seconda giornata del girone di Champions League. «Da tre anni il Napoli riesce a faremolti punti», ha continuato l'allenatore bianconero. «Hanno avuto un calendario complicato, ma hanno preso un allenatore vincente e bravo che sta trasmettendo i suoi concetti. Le altre sono indietro, dobbiamo pigiare sull'acceleratore per staccare ancor più Roma e Inter. Sabato dobbiamo arrivare almeno a +3 sugli azzurri». Juventus-Napoli è già cominciata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA