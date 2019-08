Napoli, Milik ancora non convince: troppi errori sotto porta del polacco

di Marco Giordano

I due volti di questo pre-season Napoli sono entrambi polacchi, entrambi escono sorridenti dal match con il Barcellona, ma se il sorriso di Zielinski è quello soddisfatto di chi sta interiorizzando il ruolo di play, quello di Milik è tirato, teso, di circostanza nell'abbracciare i compagni: perché riassume la consapevolezza che qualcosa non va. La mezz'ora abbondante disputata contro il Barca è lo specchio dei pregi e dei difetti, entrambi portati ad un'evidenza ancor più netta di quanto la gara con il Marsiglia avesse portato come prova: in una sessione di mercato nella quale lo stesso De Laurentiis ha ammesso di aver avuto interesse per due grandi bomber come Icardi e Lukaku, quasi entrando nel dibattito lungo tutto la scorsa stagione sul valore in campo internazionale della punta scuola Ajax. Perché dal punto di vista tecnico-tattico, Milik continua a dimostrarsi un calciatore quasi perfetto: il movimento incontro alla palla è fatto con il giusto timing, la capacità di abbassarsi come perno per l'azione in ripartenza, preciso nell'accorciare per poi far distendere l'azione. Alcuni lanci a cambiare campo, visti anche nella notte di Miami, dimostrano come il sinistro sia arma potente da sfruttare in zona-gol, ma anche opzionabile come piede da seconda punta, quasi da trequartista. Il miglioramento della condizione fisica ha consentito anche di monitorare quei progressi nella velocità e nello sfruttamento delle ampie spalle per tenere a distanza gli avversari.





