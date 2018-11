Il cognome non passa inosservato. Pairetto fa rima con scudetto, si diceva tanti anni fa a Napoli: in effetti il capostipite Pierluigi fu l'arbitro di Napoli-Fiorentina, 10 maggio '87, giorno del primo tricolore della storia. Dei suoi due figli, Luca ha preso la strada del padre, quindi della carriera arbitrale, l'altro invece si chiama Alberto e fino a qualche mese fa era un funzionario della Juve. Il mondo napoletano dei social è in subbuglio perché Luca arbitrerà stasera il Napoli contro l'Empoli.



INCHIESTA BUCCI

Se la vanno proprio a cercare, non era più opportuno designare un altro?», si chiede via twitter FabioGerman94. Sono giorni in cui niente passa inosservato nelle chat perché nel bene e nel male si parla sempre di Juve. Pairetto senior, ovvero Pierliuigi, oltre ad essere arbitro internazionale di serie A e poi designatore, venne pesantemente coinvolto in Calciopoli: l'atto di accusa con il quale venne condannato fu quello di organizzare griglie arbitrali compiacenti con Bergamo, Giraudo e Moggi. Pochi giorni il nome di Alberto Pairetto è rimbalzato a proposito dell'inchiesta di Report sul fenomeno delle infiltrazioni della ndrangheta in casa Juve: «Il tifoso Bucci (quello finito suicida) era il braccio destro dell'Event manager del club», perché questo è appunto il ruolo che Alberto ha ricoperto nei quadri dirigenziali bianconeri, esattamente come collaboratore nel 2013 e poi come Project leader dal 2014. Sul suo profilo Linkedin risulta essere ancora dipendente della Juve, ma dopo il caso Bucci pare che i rapporti con la Juventus si siano allentati.



C'È PURE MAZZOLENI

Il Pairetto che non va giù ai tifosi social è Luca, 34 anni, che ha però un ruolino di marcia incoraggiante con la squadra azzurra: due partite e due vittorie degli azzurri sempre al San Paolo (contro Verona e Sassuolo). Sarà coadiuvato al Var da Mazzoleni, altro fischietto inviso da queste parti: fu l'arbitro della Supercoppa 2012 di Pechino tra Napoli e Juve, finita tra le polemiche. Lo ha ironicamente sottolineato GML 73, sempre su twitter: «Pairetto-Mazzoleni, che coppia. Come rendere interessante una partita dal pronostico scontato. Occhio a cartellini, Var e recupero».

