E Younes festeggia la sua prima volta: «Ma devo lavorare ancora»

Ha inaugurato la sua serata con un gol al primo tiro in porta della sua esperienza in Serie A. Meglio di così amin Younes non poteva fare, e il tedesco si è tolto anche la soddisfazione della prima marcatura in azzurro dopo la prima volta da titolare.



«Si! Che bella vittoria stasera», ha scritto Younes dopo il fischio finale dai suoi canali social. «Sono molto felice per il mio primo gol con la maglia del Napoli, anche se so che c'è tanto da migliorare ancora. Ma il duro lavoro paga sempre. forza Napoli». Tanti i compagni di squadra che gli hanno fatto i complimenti e che hanno festeggiato con lui.







