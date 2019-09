De Laurentiis jr promuove il Napoli: «Siamo pronti per vincere»

Presente questa mattina a Castel Volturno per una iniziativa sociale insieme con il calciatore azzurro Gianluca Gaetano, il vice presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sul momento della squadra. «Abbiamo un gruppo più maturo che saprà fare ancora meglio degli altri anni. I giocatori che sono arrivati questa estate sono di qualità superiore, siamo pronti a vedere cosa faranno in campo e magari vincere qualcosa di importante. Saremo in corsa per lo scudetto».



Il @sscnapoli presente al Centro di aggregazione e legalità di Castel Volturno per il Masterplan del Litorale Domitio-Flegreo, con il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, Alessandro Formisano e Gianluca Gaetano #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/t54CofjQzn — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 24, 2019

«Vogliamo abbattere ogni forma di razzismo», ha continuato De Laurentiis. «A Castel Volturno siamo presenti da anni e siamo per questo favorevoli ad iniziative sociali che servano al territorio. C’è bisogno di una riqualificazione e speriamo che possa diventare realtà grazie anche al presidente De Luca».

