Eduàrd il gatto tifoso del Napoli diventa la mascotte dell’Associazione Italiana contro la violenza negli stadi

di Francesca Mari

TORRE ANNUNZIATA. Eduàrd, il gatto tifoso del Napoli che fa impazzire il web da stasera è la nuova mascotte dell’Aicovis, l’Associazione Italiana Contro la violenza negli stadi. In occasione del 25esimo anniversario dell’associazione di Torre Annunziata, presieduta da Rosario Ranucci, il gattino dagli occhi dolci sempre ritratto con sciarpe e cappelli del Napoli, è stato scelto come testimonial della campagna contro la violenza tra tifoserie.



«Mi hanno chiesto che Eduàrd diventasse la loro mascotte- ha detto Aurora Cimmino, proprietaria del felino- e che anche sui social mandasse sempre messaggi positivi, legati al calcio sano e non aggressivo. È stato ritenuto idoneo per il suo aspetto pacifico e mansueto».



L’associazione in questi anni ha organizzato numerose iniziative come manifestazioni contro il bullismo nelle scuole, la Befana solidale per i bambini ricoverati negli ospedali e il Festival del Calcio. Per il 25esimo anniversario sta realizzando un documentario sulle attività svolte e le personalità del mondo del calcio.

