Elmas, esordio in Champions con la famiglia e il Ct macedone

Una serata da brividi quella di ieri per Eljif Elmas. Il centrocampista azzurro, che aveva già fatto il suo esordio in maglia Napoli, ha collezionato però il primo gettone con l’azzurro anche in Champions League.



«È un piacere conoscerti Champions», aveva ironicamente scritto sui social Elmas, che al San Paolo ieri era accompagnato da tutto lo staff. Con lui a Fuorigrotta il papà così come il piccolo Bilal, fratello minore del centrocampista. In tribuna presente anche Igor Angelovski, Ct della nazionale macedone di cui Elmas è già un punto fermo.

