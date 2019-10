Elmas show e doppietta in nazionale Bene Zielinski, Mertens agli Europei

Due gol per battere la Slovenia e per sperare ancora nella qualificazione. Eljif Elmas è il protagonista dell'ultimo match della Macedonia, gioca a ridosso dell'attacco e dalla grande intesa con il connazionale Goran Pandev nascono le due reti che varranno poi la vittoria per i suoi. Con questi tre punti la Macedonia sale a quota 11 punti e mette nel mirino l'Austria ferma a 13.



Nello stesso girone già vede la qualificazione la Polonia: Milik - ieri in panchina - e Zielinski - titolare ed in campo per tutto il match - battono 3-0 la Lettonia trascinati dal solito Lewandovski e salgono a quota 16 punti in classifica, con gli Europei ad un passo. chi, invece, ha già strappato il pass per Euro 2020 è Dries Mertens: il belga non ha segnato nel 9-0 dei suoi contro San Marino, ma ha festeggiato i 3 punti che per i belgi significano qualificazione già centrata in testa al Gruppo I a punteggio pieno.





