Empoli-Napoli, la carica dei tifosi: «Bisogna blindare il secondo posto»

di Oscar De Simone

Torna il campionato e per il Napoli questa sera c'è da affrontare la trasferta di Empoli. La partita – almeno sulla carta – non dovrebbe essere tra le più difficili per gli azzurri che ormai, da qui alla fine del campionato, dovranno vincerle tutte per rimanere saldamente al secondo posto.



Allo stadio Castellani insomma i ragazzi di Ancelotti dovranno rimanere concentrati e non pensare troppo alla sfida della prossima settimana con l'Arsenal. Questo almeno è quello che chiedono i tifosi.



«Quello di stasera dovrà essere un allenamento» affermano, «ma non possiamo concederci errori. La partita con l'Empoli va vinta ad ogni costo, perchè il secondo posto è uno dei nostri obiettivi. Giocare su questo campo non è mai stato facile per noi, ma stasera sarà importante puntare tutto sulla nostra forza e sulla nostra esperienza. I nostri ragazzi sono forti e se giocano da Napoli non ci saranno speranze per i toscani. Adesso vanno vinte tutte sino alla fine».

