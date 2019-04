Napoli, Milik suona la carica: «E sono pronto a rifare la polka»

di Bruno Majorano

Difficile distrarti quando fai un gol così. E infatti da domenica pomeriggio Arek Milik non fa altro che pensare all'1-0 contro la Roma. «Lo ammetto: l'ho rivisto un po' di volte: i tifosi me lo mandano anche su Instagram. È un bel gol, lì per lì non ci ho pensato», ha raccontato ai microfoni di Dazn. «Se lo avessero fatto Messi o Ronaldo? Sono chiacchiere tra tifosi. Io non mi sento sottovalutato solo perché mi chiamo Milik. Gioco nel Napoli! Sono abituato alle critiche, non mi danno fastidio». Anche perché ora al centro del progetto Napoli c'è lui.



