L'Equipe boccia il Napoli: la maglia verde la peggiore d'Europa

Come ogni anno, il quotidiano L'Equipe - tra i più importanti al mondo - stila la classifica delle maglie “meno riuscite” in vista della stagione che sta per cominciare. Protagonista dell'ultima classifica a suo discapito anche il Napoli di Ancelotti.



Il nuovo prodotto dello sponsor Kappa, ideato come seconda alternativa della stagione 2019-20 di colore verde, non deve essere piaciuto ai francesi che l'hanno votata come peggiore maglia del nuovo anno. Subito dietro, la nuova prima maglia del Wolfsburg in Germania e del Chelsea in Inchilterra. Menzioni speciali anche per la terza maglia del Manchester City di Guardiola e per la versione away del Manchester United.







