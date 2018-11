Euro avversarie: vince la Stella Rossa Pari Liverpool, ora può perdere la vetta

Tanto spettacolo, ma alla fine solo un pari con il gol in chiusura di Lacazette che aveva risposto a Milner. L'1-1 di Londra in casa dell'Arsenal può condannare il Liverpool, avversario Champions del Napoli, che con il pari di oggi può perdere la testa della Premier League. Domani, infatti, saranno impegnate il Manchester City ed il Chelsea, Guardiola e Sarri possono così scavalcare o raggiungere Klopp approfittando del turno agevole, quantomeno sulla carta.



Nessun problema, invece, per l'altra avversaria europea della squadra di Carlo Ancelotti. La Stella Rossa non sembra avere rivali in Serbia e regola con un deciso 2-0 in trasferta. Sul campo del Proleter arriva la quattordicesima vittoria in quindici gare di campionato, una leadership sempre più certificata con il +9 in classifica sul Radnicki, secondo in graduatoria. Ieri era sceso in campo anche il Paris Saint Germain, prossimo avversario azzurro, contro il Lille: vittoria non troppo complicata per i parigini che si impongono per 2-1 con Mbappé e Neymar e continuano la corsa in vetta.

