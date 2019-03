Europa League, e adesso la sorte ci risparmi il Chelsea di Sarri

di Marilicia Salvia

Adesso, Dio del calcio che ci hai graziato evitandoci la quinta palla di Mozart, fai quello che vuoi ma non abbinarci al Chelsea. Sarri no, per favore, non ancora. E non certo perché avremmo dubbi sulla squadra a cui dare il nostro sostegno, non ci sono e non ci saranno mai dubbi su questo, che ci importa di una squadra londinese nella quale peraltro gioca pure l'indimenticato traditore argentino. Mai e poi mai dismetteremmo il nostro cuore azzurro per una qualsiasi maglia blu, mai neanche per un attimo. Ma è che proprio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO