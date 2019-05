L'Europa ai piedi di Sarri e il popolo di Maurizio urlò nel cuore di Napoli

di Marilicia Salvia

«Scusate ma che succede? Gioca l'Italia?». No signora cara che passi per piazza Miraglia a prendere un paio di pizze per la cena, stasera non gioca l'Italia e neanche il Napoli, stasera non gioca una squadra, gioca un uomo. E quest'uomo, stasera, ha realizzato un sogno, ha vinto anche per Napoli. E certo, lo sappiamo che è difficile da spiegare, e soprattutto difficilissimo da capire: chi non ha provato certe emozioni, oppure le ha archiviate, consegnate al passato, superate e magari pure dimenticate nel nome superiore della maglia, non può capire questa strana febbre approdata stasera nel cuore del centro storico dopo aver percorso per giorni molte case e moltissime tastiere da un capo all'altro della città.



Strana febbre, qui molti sono vestiti di rosso, come quelli dell'Arsenal, e invece tifano Blues. «Amazing», sorride Josh, giovane turista britannico che ha preso stanza in un B&B di via dei Tribunali e si mette in cerca di una sedia libera per seguire in un insperato clima da stadio questa finale che per tutto il mondo è soltanto un derby inglese e per Napoli, per una buona fetta di Napoli almeno, per la Napoli testarda e fedelissima dei sarristi, è una specie di partita della vita.

