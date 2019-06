Fabián apre le porte a James «Sarebbe il benvenuto a Napoli»

«Vincere un titolo è sempre speciale. Sappiamo che raggiungere lo scudetto è difficile, da anni arriviamo secondi e ci anticipa la Juventus, ma nel calcio nulla è impossibile e il prossimo anno lotteremo per provare a vincere. La cosa importante è crederci, si gioca sempre per vincere». Così Fabián Ruiz ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro della nazionale spagnola di cui è protagonista.



Il centrocampista azzurro, dopo essere stato con la nazionale maggiore, si è conquistato anche la convocazione nell'Under 21 iberica che è attesa ora agli Europei contro l'Italia. «Arriviamo all'Europeo con la voglia di fare bene. Ancelotti? Mi ha fatto crescere, grazie a lui ho imparato tanto. Da anni lui allena grandi calciatori, con i suoi consigli è più facile, l’ho sempre detto», ha continuato. «Quest’anno ho provato a migliorarmi dentro e fuori dal campo, come persona, e lui è bravo anche in questo».



Impossibile non parlare anche di mercato. «Giocare con grandi calciatori è la cosa migliore. Rodrigo è un grande attaccante, starebbe bene in qualsiasi squadra, sarei felice se venisse a Napoli. Così come James, è un grande calciatore e sarebbe benvenuto. Mertens? Dal primo giorno mi ha accolto molto bene, ci stiamo sentendo anche in questi giorni. A tutti noi farebbe piacere il suo rinnovo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA