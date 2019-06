Fabián in Spagna elogia il Napoli: «Stavamo eliminando il Liverpool»

Fabian Ruiz ha parlato della sua prima stagione al Napoli alle frequenze di Radio Marca «Ho ancora quattro anni di contratto e sono felice lì - ha detto il centrocampista spagnolo - in questo momento penso alla prossima stagione per fare ancora meglio. La mia mente è concentrata sul Napoli. Eravamo a un passo dall'eliminare il Liverpool, che s'è poi qualificato grazie a un gol. In realtà Klopp ha fatto un ottimo lavoro, non ha mai mollato. Penso che quest'anno i reds non perderanno in finale» ha concluso l'ex Betis.

