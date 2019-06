Fabián incanta e si qualifica Esordi per Diawara ed Allan

Un gol da vedere e da rivedere quello di Fabián Ruiz nella gara degli Europei Under 21 contro la Polonia. Lo spagnolo del Napoli ha incantato al Dall'Ara di Bologna con giocate sopraffine ed un gol, quello del momentaneo tris iberico, che ha strappato applausi a tutti. La larga vittoria per 5-0 sui polacchi consente anche alle Furie Rosse di qualificarsi al turno successivo come prima del girone, a scapito di quella Italia in cui, nella vittoria sul Belgio per 3-1, difendeva i pali l'altro napoletano Alex Meret.



Finisce 2-2 invece la gara inaugurale della Guinea alla Coppa d'Africa. Amadou Diawara e compagni conquistano un solo punto contro il Madagascar ma il napoletano gioca per intero la partita servendo anche il primo assist decisivo del match. Serata d'esordio anche per Allan: il centrocampista azzurro conquista i primi minuti della sua Copa America subentrando nel finale di Brasile-Perù, match che ha visto la larga vittoria per 5-0 dei verdeoro, ora qualificati al turno successivo.



Vamossssssss 💪💪💪💪 Increíble lo de este EQUIPO!!!!! 🇪🇸🇪🇸💫💫🙏🏻🙏🏻💪💪💪 pic.twitter.com/aCSmxtbDtO — Fabian Ruiz (@FabianRP52) 22 de junio de 2019

