Fabián Ruiz: «Non gioco molto, ma Ancelotti si fida di me»

«Con l’Albania è stata una partita complicata, ma noi cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco e di vincere anche se siamo già qualificati». Così Fabián Ruiz, centrocampista azzurro protagonista in questi giorni con la nazionale spagnola Under 21. «Con l’Islanda sarà lo stesso, sono una squadra difficile da affrontare ma noi abbiamo la vittoria come unico obiettivo. E all’Europeo dovremo lavorare duro anche se saremo tra le favorite. La nazionale maggiore è il sogno di tutti, spero di poterlo vivere un giorno».



Per raggiungerlo, la strada passa da Napoli. «Devo dare il massimo con il mio club. Oggi non gioco quanto vorrei, ma Ancelotti mi sta dando sempre più fiducia. È un allenatore vicino a tutti, parla molto con noi, sono molto felice del rapporto che ha col gruppo», ha detto a Cadena Ser. «Passare dalla Lega alla Serie A è un bel salto, ma il calcio a certi livelli è molto simile alla fine. In Italia il fisico conta molto, ma non ho trovato così tanta differenza».



In questi primi mesi di Napoli anche la possibilità di giocare l’Europa ad alti livelli. «La Champions è bellissima. È impressionante vivere partite del genere, entrare in campo e ascoltare quell’inno».





