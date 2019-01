Fabian giovane dell'anno in Spagna: «Proveremo a vincere lo scudetto»

Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo classe 1996 è stato intervistato da El Correo de Andalucía: «Napoli? Sono molto felice, la gente ti tratta come fossi uno di loro, è stato così anche per me sin dal primo giorno. Tutti mi hanno accolto molto bene. Ho familiarizzato con gli spagnoli come Albiol e Callejon, poi anche con tutti gli altri. Con Mertens ho un ottimo feeling, trascorro tanto tempo con lui. Scudetto? È difficile, la Juve ha un grande potenziale, ma ci proveremo, daremo tutto ma sappiamo che sarà dura».



Infine un sogno nel cassetto, che però, riguarda il lontano futuro, quando Fabian terminerà la propria carriera: «Il mio sogno è concludere la carriera al Betis, che è casa mia. Un giorno vorrei tornare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA