Fabián ringrazia per gli auguri: «È stato un anno speciale per me»

23 anni da festeggiare al prossimo appuntamento, con il Genoa forse o magari proprio a Londra contro l'Arsenal tra una settimana, in una gara che potrebbe valere la stagione di tutti. Perché la trasferta di Empoli non è stata il modo migliore di celebrare i 23 anni di Fabián ruiz, lo spagnolo partito prima dalla panchina e poi incapace di incidere sul risultato una volta entrato in campo.



Ieri, per il suo compleanno, lo spagnolo arrivato a Napoli la scorsa estate ha ricevuto tanti messaggi d'affetto e stima a cui ha voluto rispondere con un messaggio sui social. «È stato un anno speciale per me: nuova città, nuovo paese, nuova lingua e nuova squadra. Spero che i miei 23 anni mi porteranno tante esperienze positive ancora. Grazie a tutti quelli che mi fanno essere felice giorno dopo giorno con affetto e a quelli che oggi hanno trovato un po' di tempo a mandarmi gli auguri. Grazie!»



© RIPRODUZIONE RISERVATA