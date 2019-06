Fabián, rivincita per la sua Spagna: «Ora sto bene e voglio sei punti»

La prima volta non si scorda mai. Ma forse lui vorrebbe farlo in fretta. Fabián Ruiz torna a vestire la maglia della nazionale maggiore spagnola e spera che stavolta nessun virus influenzale si abbatta sulla sua salute come accaduto lo scorso marzo, quando fu costretto a rinunciare alla prima chiamata di Luis Enrique. Le buone prestazioni con la maglia del Napoli gli hanno concesso una seconda opportunità ed ora lo spagnolo non vuole fallire.

«Sono stato molto sfortunato la scorsa volta, ma adesso sono arrivato qui con voglia di fare bene e la speranza di poter andare in campo» ha detto ai media spagnoli il centrocampista azzurro. Fabián è arrivato oggi sorridente nel ritiro spagnolo, stasera il suo primo allenamento in vista dei match contro Faroer e Svezia. «Voglio sfruttare al massimo questa occasione con i miei compagni di nazionale. Dobbiamo centrare sei punti nelle prossime due partite, tanto in trasferta come nella gara casalinga. Speriamo di raggiungere il nostro obiettivo».

