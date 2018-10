Fabian Ruiz vince con l'under 21 spagnola contro l'Albania. Finice 1-0 il match di qualificazione europea: decide la rete di Mirr. Buona prova del centrocampista del Napoli che resta in campo un'ora e gioca in un centrocampo a due. Il neoacquisto del Napoli è un elemento di grandi prospettive e in futuro potrebbe entare a far parte della nazionale spagnola.

