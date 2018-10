Fabián Ruiz al quartiere Sanità: una pizza in vista della Champions

Serata da turista a Napoli per Fabián Ruiz, il centrocampista spagnolo arrivato dal Betis per 30 milioni di euro nell’ultima estate di calciomercato. In attesa della consacrazione in azzurro, visti i pochi minuti giocati fin qui in questo avvio di stagione, lo spagnolo ha già dimostrato di apprezzare tutte le bellezze e le comodità cittadine. Insieme con la famiglia non perde mai occasione per visitare le bellezze della costa napoletana o per fare un giro in barca, ma anche a tavola sembra divertirsi.



Ieri sera, infatti, il centrocampista è stato al quartiere Sanità, nella famosa pizzeria Concettina ai Tre Santi. Foto di rito con il proprietario Ciro dopo aver assaggiato una delle eccellenze migliori della città. La giusta carica prima di un match importante come quello contro il Liverpool in Champions League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA