Fabián ha scelto la zuppa di cozze: cena a Napoli con vista sull'Arsenal

L'ultima sera con la testa sgombra, prima di calarsi al massimo in una partita che vorrà dire tanto soprattutto per lui. Nell'andata di Emirates Fabián Ruiz non ha mostrato tutto il talento che l'ha reso in questi mesi beniamino dei tifosi azzurri, sulla sua testa pende ancora quell'errore non da lui e che ha aperto la porta al raddoppio dell'Arsenal nel cuore del primo tempo.



La prova incolore e le critiche che sono seguite vanno cancellate subito al San Paolo, in un match che sarà bivio della stagione azzurra. Ma prima di scendere in campo, il centrocampista spagnolo si è concesso una serata libera nel centro città, con una cena da «A figlia d'o marenaro», locale storico e ben conosciuto da tutti i tifosi azzurri.





