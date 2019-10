Fabián si prende Spagna e Europa, Ospina perde ma è da record

Non solo l'Italia del debuttante Di Lorenzo, anche altri azzurri in giro per il mondo con addosso le maglie delle rispettive nazionali. Protagonista è stato sicuramente Fabián Ruiz, lo spagnolo che è oggetto del desiderio di tante big e che ieri ha aiutato la sua Spagna a conquistare la qualificazione ai prossimi Europei. Il pari 1-1 in Svezia - del centrocampista azzurro l'assist vincente - vale agli spagnoli la qualificazione aritmetica a Euro 2020, anche se non ancora certi del primo posto.



Serata negativa, invece, per la Colombia di David Ospina, sconfitta duramente per 3-0 nell'amichevole contro l'Algeria. Il portiere azzurro può sorridere per un solo motivo: quella contro la selezione nordafricana è stata la sua presenza numero 102 con la maglia della nazionale colombiana, così Ospina diventa il secondo più presente di sempre in Colombia raggiungendo Mario Yepes (102 presenze) e con davanti il solo Valderrama (111).

