Fabiàn si scalda: «Non vedo l'ora di mostrare ai tifosi quanto valgo»

Dopo le buone prove in precampionato, finora in campionato non ha collezionato neanche un minuto per colpa di alcune noie fisiche. Ma Fabiàn Ruiz, il crack del mercato del Napoli - prelevato dal Betis pagando la clausola rescissoria da 30 milioni - muore dalla voglia di dimostrare sul terreno di gioco che vale almeno quella cifra. Lo dice ai microfoni della Gazzetta dello Sport: «Ho avuto qualche acciacco ma ora sto bene, vengo da un campionato diverso e so come funziona in questi casi. Serve tempo, sarò paziente. Voglio far vedere a tutti perché il Napoli ha puntato su di me. Non vedo l’ora».



«In attesa di giocare sto conoscendo la città e Napoli mi piace un sacco. Il modo di vivere il calcio, con passione e trasporto, è molto simile a quello di Siviglia e per noi giocatori è importante, si sente un calore che a me personalmente piace e motiva tanto. E al quale sono abituato, cosa che aiuta l’adattamento». La scelta di Napoli? Grazie ad Ancelotti e ai futuri compagni spagnoli. «Mi volevano molto, il progetto era interessante e poi Albiol e Callejon mi hanno parlato benissimo sia della squadra che della città. Decisive, però, sono state le parole di mister Ancelotti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA