Fabián sorride, ancora in nazionale: «Voglio l'esordio con questa maglia»

La prima volta era arrivata lo scorso marzo, ma un brutto virus influenzale lo aveva messo fuori combattimento. Ora Fabián Ruiz spera di potersi riprendere la sua rivincita: lo spagnolo del Napoli è stato infatti riconfermato da Luis Enrique, Ct della nazionale spagnola, tra i convocati di maggio per la selezione maggiore.



Fabián, a lungo faro e punto di riferimento della squadra iberica Under 21, spera così di poter trovare il nuovo esordio nei due appuntamenti previsti. La Spagna affronterà prima le Isole Faroe il 7 giugno in trasferta, poi sarà impegnata contro la Svezia tre giorni più tardi al Bernabeu. «Sono molto felice per questa convocazione. Voglio giocare i primi minuti con questa maglia, prometto di lavorare duramente».



© RIPRODUZIONE RISERVATA