La Spagna Under 21 travolge per 7-2 in trasferta l'Islanda in un match valido per le qualificazioni all'Europeo. Protagonista l'azzurro Fabian Ruiz che ha giocato la gara per intero ed è andato a segno nei minuti finali, siglando la settima rete della nazionale iberica.

