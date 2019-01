Fabián, «tesoro» da 70 milioni: meglio di Alisson e Ronaldo

Trenta milioni per comprarlo prima di tutti, ma oggi il cartellino di Fabián vale già più del doppio. A svelarlo è lo studio settimanale del Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport) che svela l'andamento degli acquisti fatti nelle cinque migliori leghe europee l'ultima estate con l'incidenza che le nuove pedine hanno avuto nelle rispettive nuove squadre.



Ai primissimi posti della speciale graduatoria c'è proprio lo spagnolo che a luglio s'è vestito d'azzurro, protagonista assoluto dell'ultimo match con la Lazio e, in generale, uomo capace di far saltare il banco. Sempre più titolare per Ancelotti, già quattro gol all'attivo, Fabián s'è calato a perfezione nella realtà napoletana e il suo valore oggi supera i 70 milioni di euro. Meglio di lui, per incremento del prezzo del cartellino, solo Hernández, Torreira e Shaqiri. Dietro, invece, i due acquisti della Juventus come Cancelo e Cristiano Ronaldo, così come il brasiliano Alisson, il portiere più pagato della storia acquistato dal Liverpool questa estate.









Napoli presente anche nella speciale classifica dei trasferimenti a parametro zero: a rappresentare la causa azzurra c'è il tedesco Amin Younes, arrivato la scorsa estate dopo essersi liberato dall'Ajax e con un valore oggi già superiore ai 10 milioni in caso di rivendita. L'esterno azzurro, che ha già collezionato presenze con Ancelotti dopo l'infortunio, è al'undicesimo posto nella graduatoria guidata da Emre Can e Stefan De Vrij.





