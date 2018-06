Ferlaino, festa di compleanno con la statuina e i due scudetti

Corrado Ferlaino ha festeggiato con ex campioni azzurri e i suoi due scudetti gli 87 anni. Una serata all'insegna dell'amarcord e dell'allegria nel ristorante Acquolina in via Partenope per l'ex presidente del Napolii e la sua compagna Roberta Cassol. Al fianco dell'ingegnere l'ex allenatore azzurro Luis Vinicio e l'ex capitano Peppe Bruscolotti, accompagnati dalle mogli Flora e Mary. E poi i giornalisti Gianfranco Coppola, Emilio Fede e Diana de Feo, Toni Iavarone e Antonio Sasso, l'ex generale della Guardia di Finanza Vito Bardi, l'avvocato Olga Porta, il manager Augusto Celetti, i medici Giuseppe Papaccioli e Michele Romano, l'artista Lello Esposito, i cantanti Monica Sarnelli e Sal Da Vinci, l'attore Davide Marotta. A fine serata l'artigiano dei presepi Michele Buonincontro ha donato a Ferlaino la sua statuina con i due scudetti vinti nel 1987 e nel 1990 realizzati nel laboratorio di via San Gregorio Armeno 1.

