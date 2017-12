di Delia Paciello

Niente veglione per gli azzurri: questa sera si aspetterà il 2018 in famiglia. Una festa tranquilla: cibo leggero, niente alcool se non per un piccolo brindisi di buon auspicio, né ore piccole. Il 2 gennaio si torna al San Paolo contro l’Atalanta per il match di Coppa Italia, una competizione che il Napoli vuole portare avanti. Così la festa e lo svago si sono anticipati: quale miglior occasione che festeggiare tutti insieme il compleanno dei due amici napoletani, Claudio e Mauro? Quasi tutti presenti all’appello: in prima linea Jorginho con la sua Natalia, pronti a riportare tutto sui social. Ma anche Mertens e Koulibaly non potevano assolutamente mancare. Basta stare insieme, magari con della buona musica.



Una lunghissima tavolata per gli azzurri e per le loro famiglie al Trip Duepuntozero, con gli amici più stretti conosciuti durante l'esperienza napoletana. Reina e Jorginho hanno dato spettacolo: sono stati loro i veri animatori della serata. Lo spagnolo alla chitarra, l’italo-brasiliano versione cantante rock, ma in playback. Tante risate: anche il folletto belga si è esibito in diverse performance con il microfono. Infine le splendide torte, dei veri e propri capolavori: quella di Claudio un mappamondo, per ricordare il suo amore per i viaggi e l’avventura. Insomma una gran bella serata all’insegna del divertimento per tutta la squadra.Un saluto anticipato al vecchio anno che ha portato tante soddisfazioni, in campo e fuori: oltre ai successi in maglia azzurra, amicizie importanti e tante emozioni condivise. L’anno solare che sta per finire ha visto il Napoli leader indiscusso in Italia: meglio dei campioni in carica se si considera tutto il 2017. Record e risultati importanti raggiunti, ma anche legami forti e sinceri a livello umano fra i ragazzi, che danno maggior forza all’obbiettivo comune: realizzare il sogno nel 2018. Perciò anche a Capodanno si lavorerà : rifinitura in vista del match a Castel Volturno, e massima concentrazione. Che questo sia l’anno buono lo hanno detto in tanti, ora spazio al campo per dimostrarlo. Buon 2018 azzurro.

