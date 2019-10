«Fiducia nel Chucky, ha bisogno di tempo per adattarsi»

di Gennaro Arpaia

Quel gol all'esordio sul campo dell'acerrima rivale aveva forse semplificato le cose. Perché l'unico sorriso di Hirving Lozano, a Napoli, si è visto solo allo Stadium, dopo la rete che aveva permesso al Napoli di quasi riacciuffare l'attuale capolista della serie A. Un mese e mezzo dopo quell'esultanza nemmeno troppo inaspettata - il messicano è uno specialista delle reti all'esordio -, la vita napoletana di Lozano sembra essere tutta in salita. Ancelotti gli ha dato massima fiducia, l'ex Psv è partito titolare in cinque occasioni, ma le prestazioni non sono state all'altezza delle aspettative. «È abbastanza maturo per sopportare tutto questo». Alberto Villanueva, volto noto di Fox Sports in Messico, è certo. «Nei due anni in Olanda ha imparato a gestire queste situazioni, non ci metterà troppo a tornare ai suoi livelli». L'attenzione per Lozano in patria resta alta. «Non potrà riposare durante la sosta, gli impegni con la nazionale possono essere un peso ulteriore, ma uscirà dalle difficoltà da solo». Si può parlare di crisi? «No, ma Ancelotti sta ancora cercando una quadra, Lozano è l'esempio: ha giocato da punta e da esterno su entrambi i lati. Qual è il suo ruolo? Tra qualche settimana il quadro sarà chiaro».





