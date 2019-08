Fiorentina-Napoli, riecco Ancelotti: «Con Lozano più forti di un anno fa»

È il giorno di Carlo Ancelotti. Alla vigilia della prima di campionato a Firenze, l'allenatore del Napoli risponde alle domande dei cronisti a Castel Volturno. E affronta subito il tema mercato: «Con Lozano abbiamo preso un calciatore molto forte, la società ci ha lavorato tanto e non è stato facile portarlo qui. Ma migliorerà il tasso qualitativo della squadra. È un ragazzo serio e disponibile con una gran voglia di venire a Napoli. Come tutti quelli che abbiamo acquistato fin qui. Non ci sarà per domani ma per la Juventus, deve risolvere altri problemi burocratici». E Icardi? «Sono interessato alla squadra e all’inizio del campionato. Milik si è allenato poco e resterà qui, non verrà a Firenze. Il resto della squadra sta bene, siamo forti e competitivi, siamo attrezzati per vincere».



Nessun dubbio, dunque. Il Napoli s'è rinforzato: «Sono convinto che la squadra qualitativamente sia più forte oggi, ma c’è da mettere insieme questa qualità. Abbiamo parlato tanto di mercato tra di noi, pur con le difficoltà che ci sono in questa estate, gli obiettivi sono stati raggiunti. Poi ci sarà il campo a giudicare, rispetto a un anno fa c’è molta più consapevolezza delle qualità che abbiamo per lottare per vincere. È una responsabilità che ci prendiamo, questa squadra può lottare per qualcosa di importante».Il primo esame è la Fiorentina: «È una squadra molto pericolosa, soprattutto in contropiede e sugli esterni. Hanno cambiato molto, giocheremo in uno stadio piano d’entusiasmo dopo l’arrivo della nuova proprietà».Al Franchi non ci saranno Lozano e Milik, ma Ancelotti punta tanto su di loro: ​«Lozano può giocare a destra o dietro la prima punta. Ma anche a destra, per questo ci piace, è un calciatore completo. Non vogliamo giocatori specialisti, Hirving è imprevedibile e velocissimo in avanti. Con Milik ho parlato ma non so se ha pressioni dal mercato. La società sta cercando di rinnovargli il contratto, sono in trattativa, quindi vuol dire che vogliamo tenerlo. Per noi è un calciatore importantissimo non solo per il presente ma anche per il futuro, lo scorso anno ha fatto bene. Giocasse altrove lo vorremmo al Napoli, fortunatamente lo abbiamo».Che Napoli vedremo? «Abbiamo provato Fabian anche dietro la punta, può giocare anche Zielinski lì. In difesa è tutto chiaro, in attacco cambieremo spesso, potremo variare ruoli e calciatori. Sono contento della rosa a disposizione. Callejon e Mertens sono al centro del progetto, sono in scadenza ma c’è la volontà di tenerli con noi fino a che terranno questo livello che hanno. Essere in scadenza di contratto, non incide sul loro rendimento, poi vedremo col tempo se riusciremo a trovare l’accordo giusto per il rinnovo, la nostra volontà c’è».

