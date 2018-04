Fiorentina-Napoli 0-0 | Diretta Azzurri in 10, Tonelli per Jorginho

di Marco Perillo

Va in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze la seconda delle due grandi sfide scudetto di giornata dopo Inter-Juventus di ieri sera; i padroni di casa, reduci dalla brutta sconfitta di Sassuolo ma ancora in corsa per un posto nell'Europa League del prossimo anno, non sono nelle condizioni di concedere regali ai partenopei, che dal canto loro sono obbligati a vincere per non togliere significato alla straordinaria impresa della scorsa settimana in casa della Juventus.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



FIORENTINA (4-3-2-1)

57 Sportiello; 2 Laurini, 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 3 Biraghi; 24 Benassi, 5 Badelj, 17 Veretout; 8 Saponara, 25 Chiesa; 9 Simeone.



A disposizione: 97 Dragowski, 22 Cerofolini, 15 Maxi Olivera, 76 Bruno Gaspar, 26 Ranieri, 51 Hristov, 19 Cristoforo, 10 Eysseric, 11 Falcinelli, 77 Thereau, 28 Gil Dias, 32 Gori. All. Pioli.



NAPOLI (4-3-3)

25 Reina; 2 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne.



A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael, 11 Maggio, 21 Chiriches, 62 Tonelli, 19 Milic, 30 Rog, 42 Diawara, 20 Zielinski, 27 Machach, 37 Ounas, 99 Milik. All. Sarri.



ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo





LA PARTITA (a cura di Marco Perillo)



Prima dell'inizio del match, omaggio dei calciatori azzurri a Davide Astori, il prematuramente scomparso capitano viola. Hamsik e compagni hanno portato una corona di fiori a centrocampo, dove c'era una maglia del difensore. In avviol la Fiorentina pressa alta, gli azzurri si affidano alle ripartenze. Al 5' Koulibaly atterra Simeone ed è rigore per la Viola. Poi la decisione passa per il Var: il fallo è fuori area, dunque punizione. Ma scatta il rosso per il senegalese. Biraghi calcia la punizione che è deviata. Entra Tonelli per Jorginho. Azzurri in 10. Al 17' nuovo calcio di punizione dal limite per la Fiorentina; Chiesa è atterrato da Albiol. Calcia Veretout, palla alta sulla traversa.

Gli azzurri soffrono, non riescono a trovare le contromisure e la Fiorentina continua a fare la partita. Gli azzurri arrivano a minacciare la porta di Sportiello con Mario Rui da angolo al 25'.



