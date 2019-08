Fiorentina-Napoli live dalle 20.45: Mertens in attacco, c'è Mario Rui

Partenza col botto per Fiorentina e Napoli, che si ritrovano subito di fronte alla prima giornata di campionato in programma in questo weekend agostano di Serie A. I viola ripartono con Montella alla guida, numerosi nuovi acquisti e tanta voglia di riscattarsi dopo la disastrosa stagione scorsa; i partenopei, secondi al termine dello scorso campionato, ancora con Ancelotti al timone e l'obiettivo di insidiare la Juventus campione in carica nella lotta per il titolo.



IL MATCH IN DIRETTA



Sono quasi cinque anni che il Napoli non riesce a sbancare Firenze: l'ultima volta, nel novembre 2014, fu decisivo un gol di Higuain. L'ultima vittoria della Fiorentina al Franchi, invece, risale addirittura al 16 dicembre 2018, 3-1 ai danni dell'Empoli; da lì in poi 11 partite interne di campionato senza mai raccogliere i tre punti.



FIORENTINA (4-3-3)69 Dragowski; 21 Lirola, 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 23 Venuti; 8 Castrovilli, 5 Badelj, 78 Pulgar; 25 Chiesa, 28 Vlahovic, 11 Sottil.A disposizione: 1 Terracciano, 33 Brancolini, 3 Biraghi, 6 Ranieri, 7 Ribery, 9 Simeone, 10 Boateng, 17 Ceccherini, 19 Montiel, 24 Benassi, 27 Zurkowski, 28 Vlahovic, 93 Terzic. All. Montella.NAPOLI (4-2-3-1)1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 20 Zielinski; 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 24 Insigne; 14 Mertens.A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 9 Verdi, 12 Elmas, 13 Luperto, 19 Maksimovic, 21 Chiriches, 23 Hysaj, 31 Ghoulam, 34 Younes, 70 Gaetano. All. Ancelotti.Massa di Imperia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA