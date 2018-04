di Roberto Ventre

Il Napoli va a caccia dei tre punti a Firenze per tenere viva la corsa scudetto dopo la vittoria rocambolesca della Juve sull'Inter. Un'impresa non semplice contro un avversario pericoloso e soprattutto con un contraccolpo psicologico da superare.



Ci prova Sarri che nei due precedenti sulla panchina azzurra è stato bloccato sul pareggio. Una partita sempre speciale per lui che è un napoletano trapiantato in Toscana e che ha sempre vissuto questa sfida in maniera molto particolare. Quello di oggi diventa per lui l'incrocio più importante di sempre. Testa sul campo e sul lavoro per il tecnico: testa alla Fiorentina e al modo per affrontare al meglio la squadra di Pioli che ha bloccato gli azzurri sullo 0-0 nell'andata al San Paolo. E al suo futuro penserà più avanti, avrà tempo e modo di riflettere sui dubbi che ancora lo accompagnano per proseguire il ciclo sulla panchina azzurra: Sarri che fatto talmente bene in questi tre anni di Napoli da calamitare l'attenzione di top club europei, il Chelsea su tutti, che se volessero assicurarselo potrebbero sferrare l'assalto pagando la clausola da otto milioni entro il 31 maggio. Ma la missione di Sarri in questo momento è più che mai vivere al massimo un finale di stagione intensissimo con in ballo lo scudetto.



A Firenze con i titolarissimi, nessun dubbio su questo: in campo inizialmente vanno gli undici che hanno risposto al periodo di difficoltà con una straordinaria prestazione a Torino dal punto di vista tattico, atletico, tecnico e caratteriale. In attacco nel tridente c'è Mertens che non segna da due mesi e proverà a sbloccarsi proprio al Franchi, dove segnò il suo primo gol in maglia azzurra nel 2-1 del 2013. Un periodo opaco per il belga che però contro la Juventus ha dato segnali di crescita soprattutto per il grande contributo in fase di pressing: ora s'attende un suo acuto che manca da sette partite, un periodo lungo come quello vissuto tra novembre e dicembre quando poi si sbloccò nella prima partita del nuovo anno a Bergamo contro l'Atalanta. Comincia lui, quindi, con Milik pronto a subentrare: Sarri sa adesso di poter contare sul ritrovato polacco che ha segnato due gol dopo il suo rientro dal grave infortunio al ginocchio contro Chievo e Udinese. La staffetta che è stata già lanciata sia nella trasferta del Meazza contro il Milan che in quella dell'Allianz Stadium con la Juventus. Una giornata speciale per Insigne che raggiunge Maradona come numero di presenze in maglia azzurra (259) e cerca il suo sesto gol contro i viola. Al Franchi si ruppe il legamento crociato del ginocchio, poi riuscì a riprendersi in tempo record e dalla stagione successiva cominciò la sua grande scalata: ora è un leader del Napoli. Molto atteso anche Hamsik che con Mertens, Callejon e Allan è uno dei quattro azzurri ad aver giocato tutte le partite di campionato: anche lo slovacco contro la Juve è apparso in ripresa. Zielinski quindi, parte in panchina e questa potrebbe essere un'altra staffetta della partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO