Napoli, Milik carica i compagni: «Sono con voi con il cuore»

«Anche se oggi in campo non sarò con voi, con il cuore ci sarò. Forza ragazzi, iniziamo insieme la stagione. Uniti, sempre! Forza Napoli». Questo il messaggio condiviso questo pomeriggio via social da Arkadiusz Milik, l'attaccante azzurro che non sarà con il resto della squadra a Firenze per l'esordio in campionato contro la Fiorentina.



L'attaccante polacco, a causa di alcuni problemi fisici, non si è allenato con il gruppo nell'ultima settimana. «Abbiamo preferito non convocarlo per farlo rientrare completamente la prossima settimana» aveva detto ieri Carlo Ancelotti, che si aspetta quindi di averlo a disposizione per la trasferta di Torino contro la Juventus.



