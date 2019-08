Napoli, Insigne sfida la Juventus: «Ma dobbiamo aggiustare la difesa»

«Felice per la doppietta, ma era importante vincerla». Lorenzo Insigne trascina il Napoli con due gol e due assist, con la fascia da capitano ferma al braccio dopo le troppe voci estive. «Abbiamo sofferto un po’ ma analizzeremo gli errori fatti in settimana. Credo siano stati tanti. Ma è la prima partita, venivamo da un precampionato intenso, era importante prendere questi tre punti», ha detto il napoletano.



Un avvio col botto per lui e per il Napoli. «È solo la prima giornata, ma vincere aiuta a vincere. Sabato sarà difficile, dobbiamo aggiustare la difesa e andare avanti», ha detto a Sky Sport in vista della sfida alla Juventus. «Chi arriva sul mercato non dipende da noi né dall'allenatore, manca poco alla chiusura e dobbiamo restare sereni, seguire la nostra strada. Scudetto? Siamo appena alla prima giornata, ma come gli altri anni ci proveremo. Dobbiamo restare concentrati e vedere cosa accadrà per essere pronti ad ogni partita».

