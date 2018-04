Effetto Orsato e calo mentale: così il Napoli dice addio ai sogni

di ​Francesco De Luca

Il bel Napoli che ha fatto sognare non è mai arrivato a Firenze. Si è fermato a Torino, anzi all'aeroporto di Capodichino, dove era stato trionfalmente accolto nella notte da 15mila tifosi dopo la vittoria sul campo della Juve firmata da Koulibaly. Ed è stato lui ad aprire la partita da incubo con la Fiorentina facendosi espellere dopo soli 8'. Tre gol del Cholito Simeone, sconfitta e fine del sogno a lungo accarezzato e della corsa perché il vantaggio di 4 punti della Juve, dopo l'opaca vittoria al Meazza, è realisticamente irrecuperabile. Non potrà esservi un'altra impresa per gli uomini di Sarri, in grado di passare da -9 a -1 nei precedenti due turni di campionato. Ma comunque sia andata il Napoli merita applausi per il gioco che ha espresso e la passione che ha acceso.



Irriconoscibili gli azzurri al Franchi, schiacciati dal calo fisico che era stato mascherato a Torino dopo tante prestazioni sofferte e dallo stress che assale chi insegue. E tutto si era fatto maledettamente complicato dopo il blitz dei bianconeri a Milano, favorito dagli errori di Orsato. Ha avuto un effetto la partita del Meazza, ma non solo. Il Napoli è stato inesistente a Firenze. Non ha lottato per tenere viva la speranza. Molli i difensori, sorpresi dal primo gol di Simeone, davvero incontenibile. Inefficaci gli attaccanti. Allan ha retto la linea di centrocampo che ha perso subito Jorginho (perché non richiamare Mertens per Milik?): ha lottato con il cuore. Non si è preparato bene il Napoli all'appuntamento chiave del campionato e bisogna capire perché. Su mente e gambe hanno pesato più l'euforia della settimana quasi da scudetto vissuta a Napoli o lo choc per la rimonta di sabato della Juve? Come hanno lavorato Sarri e il suo staff sotto l'aspetto tattico e psicologico? Certo, giocare in dieci dall'8' pesa su una squadra ma il Napoli, ieri, purtroppo non è stato una squadra. Avesse avuto la concentrazione e l'aggressività viste appena una settimana prima a Torino, avrebbe potuto perfino sopperire all'inferiorità numerica perché la Fiorentina non era avversario irresistibile: non si è scansata e ha soltanto sfruttato le occasioni concesse.



Si è quasi ripetuto il copione di due anni fa, quando la sconfitta a Udine (quella in cui esplose la rabbia di Higuain contro l'arbitro Irrati) fermò gli azzurri a sei punti dalla Juve, lanciando la squadra di Allegri verso lo scudetto a sette giornate dalla fine. Il Napoli aveva realizzato una straordinaria rimonta dopo aver perso colpi a causa del calo di alcuni suoi pilastri. Ma che fine ha fatto Mertens, fermo al gol del 3 marzo alla Roma? Impresentabile eppure sempre schierato. E Hamsik, Callejon? Si è avuta la sensazione che gli azzurri abbiano concentrato tutti gli sforzi sulla missione in casa della Juve, perfettamente riuscita. Ma c'era un percorso da portare a termine tutti insieme. I tifosi c'erano, nelle piazze come nello stadio di Firenze; i giocatori stavolta no e neanche De Laurentiis, rimasto per sua scelta ai margini nei giorni cruciali della stagione. L'obiettivo-Champions è stato raggiunto ed è un ottimo risultato. Però tutti, soprattutto nei quattro mesi in cui il Napoli è stato al primo posto, hanno sperato di vedere il sogno scudetto trasformarsi in realtà. Lo avrebbe meritato questo gruppo generoso e tecnicamente di grande qualità, che però non è stato puntellato sul mercato di gennaio ed è andato avanti con gli stessi uomini fino alla fine, anche perché il suo allenatore non è stato mai propenso al turnover. Aveva sacrificato tre coppe per tentare di vincere il campionato e non vi è riuscito. Adesso è chiamato a fare chiarezza sul proprio futuro. Possono parlarne De Laurentiis e Sarri, andando al di là di battute e temporeggiamenti. Il presidente vuole riconfermare il tecnico però teme la richiesta di separazione, tant'è che ha preso contatti con professionisti stranieri: circola anche l'ipotesi Benitez, andato via due anni fa perché non c'erano business plan e centro sportivo. L'allenatore dice di voler rimanere ma continua a guardarsi intorno, attirato dalle sirene inglesi, cioè dal Chelsea. Si può fare chiarezza subito, senza aspettare la fine del campionato (il 20 maggio) o il giorno di scadenza della clausola (il 31). Sarri o non Sarri, si dovrà ristrutturare la squadra, partendo dai portieri: ne serviranno due o tre. Da valutare le offerte per Koulibaly, o quelle per Callejon e Mertens, quest'anno arrivati alla quinta stagione in azzurro. Lavoro impegnativo, ecco perché serve al più presto la decisione sull'uomo che siederà in panchina.



