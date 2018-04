Napoli, ritorno senza applausi: ​Firenze capolinea scudetto

di Delia Paciello

Non c’è la calorosa folla alla stazione per aspettare il Napoli al rientro da Firenze. Umore nero in città, solo qualche tifoso che vuole ringraziare la squadra per le meravigliose emozioni regalate nella stagione dei record. Partiti fra un fiume di folla e di speranza, ora un rientro solitario dopo la sconfitta al Franchi. Solo un timido applauso all'arrivo del treno ad Afragola; manca però l'attesa per il sogno, mentre amarezza e silenzio regnano sulla città. Non è lo stesso in casa degli juventini, che questa volta fanno festa sul web: letteralmente impazziti dopo il ko degli azzurri che ha allontanato il sogno scudetto. E così le piazze virtuali si riempiono di sfottò verso Sarri e i suoi ragazzi, e anche Nicola Higuain si affaccia nuovamente su Twitter e torna a pungere, scatenando i numerosissimi attacchi dei napoletani.



Tanti bianconeri si tolgono il sassolino dalla scarpa nei contronti dell’artefice del gol allo Stadium, espulso al Franchi lasciando i suoi compagni con un uomo in meno: «Contro di noi Koulibaly ci ha messo la testa, oggi la gamba», «Da solo ha riaperto e chiuso il campionato in meno di una settimana». E qualcuno ironizza sui festeggiamenti troppo anticipati: «Ora forse è chiaro che non basta battere la Juve per vincere lo scudetto».



Ma i napoletani giù di tono dopo la prima sconfitta stagionale in trasferta molto difficile da digerire, di certo sanno verso chi puntare il dito: i primi imputati sono Orsato e De Laurentiis, quest’ultimo reo di un mancato mercato invernale per garantire rifiato alla squadra nel finale di stagione. E la rabbia va anche verso un ricordo beffardo: proprio il 29 aprile di 28 anni fa il Napoli vinceva a Bologna mettendo di fatto l'ipoteca sul secondo scudetto della sua storia. E proprio in questa ricorrenza i tifosi azzurri hanno visto il loro sogno in frantumi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA