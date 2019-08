Napoli, Mario Rui non fa drammi: «Errori normali a inizio anno»

Protagonista dal primo minuto, Mario Rui è intervenuto in mixed zone a fine match. «Abbiamo giocato contro una squadra forte e in un campo difficile», ha detto il portoghese dopo la vittoria con la Fiorentina. «Anche oggi abbiamo fatto fatica, era importante vincere stasera. I tifosi si sono divertiti a vederci giocare, è stata una partita bella da vedere».



Tanti errori soprattutto difensivi. «Abbiamo sbagliato qualcosa, ripareremo gli errori fatti, siamo ad inizio anno e credo sia anche normale», ha ammesso. «Il rigore di Mertens? Non l’ho visto, ero lontano, ma l’arbitro non ha avuto alcun dubbio, ce ne sono stati più in occasione del primo rigore concesso alla Fiorentina. Ora diamo continuità al lavoro fatto, sarà una bella partita contro la Juventus in un campo difficile. Speriamo di tornare da Torino con un gran risultato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA