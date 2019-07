La Fiorentina saluta Veretout: «Ma non sono arrivate offerte»

«Veretout ha chiesto di essere ceduto, vuole aumentare il suo livello di competitività». Così Daniele Pradè, nuovo direttore sportivo della Fiorentina, parla del centrocampista francese. Alla prima conferenza stampa da dirigente viola, Pradè non chiude le porte alla cessione del calciatore.



«Lo capisco, noi ora non siamo competitivi ma lo diventeremo», ha aggiunto. Su Veretout ci sono Napoli, Roma e Milan. «Sì, ci sono tante squadre interessate, ma ancora non ho nessuna proposta concreta. Il calciatore è disponibile, si allena con noi e troveremo la migliore soluzione possibile, ma non cerchiamo contropartite tecniche per lui», ha confessato Pradé. «Chiesa? Ci parleremo in modo molto leale. Ancora non c’è stato nessun contatto. Quando tornerà ci siederemo con lui e con il papà. Oltre a Veretout, nessuno ha chiesto di essere ceduto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA