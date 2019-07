Veretout al Napoli, si muove il Lione: pronta offerta da 25 milioni di euro

Una trattativa che non sembra volersi sbloccare e così Jordan Veretout partirà anche in ritiro con la Fiorentina. Il calciatore francese ha chiesto al club viola la cessione, come confermato dal nuovo diesse Pradè qualche giorno fa, ma in mancanza di offerte concrete da parte delle pretendenti il centrocampista dovrà attendere ancora prima di salutare Firenze in via definitiva.



Così dall'estero potrebbero anticipare tutti: secondo quanto riportato da Sport.fr, infatti, ci sarebbe ora anche il Lione sulle tracce del calciatore viola, con il club di Ligue 1 che avrebbe già offerto alla Fiorentina circa 25 milioni di euro per assicurarsi subito Veretout. Il centrocampista vorrebbe restare in Italia - Roma, Milan e soprattutto il Napoli lo cercano -, ma se non dovessero arrivare offerte serie nelle prossime ore, la richiesta del Lione potrebbe trovare a Firenze terreno fertile.

