Firenze, spunta la maglia ricordo di Koulibaly: non è ancora finita?

Il ponte del 1 maggio ha portato a Firenze tanti visitatori, ma infiltrati tra i turisti è palese la macchia azzurra. I tifosi del Napoli percorrono le vie del centro, alcuni cercano anche di interessarsi ai monumenti di Piazza della Signoria, ma negli occhi e nella testa è chiaro che il primo pensiero sia la gara del Franchi. Ancor più dopo quanto successo ieri sera tra Inter e Juventus.



La gara di San Siro ha sfiduciato molti, ma c’è la voglia di affermarsi in Toscana per restare almeno aggrappati alla vetta. Poche le sciarpe mostrate alla luce del sole, ma c’è chi passeggia tranquillamente con indumenti azzurri e abbigliamento del club. Poi c’è chi si porta dietro ancora la gara di una settimana fa a Torino. Per le vie del centro, infatti, spunta la maglia celebrativa di Torino, con Koulibaly che svetta alto e sigla il gol vittoria dello Stadium. Un modo per ricordarsi che i bianconeri non sono di un altro pianeta e che la corsa, si spera, non è ancora finita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA