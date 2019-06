Fornals e i tanti dubbi del Napoli: «Mi volevano, ma niente offerte»

Sembrava un obiettivo concreto per il mercato del Napoli, ma alla fine Pablo Fornals vestirà la maglia del West Ham. Lo spagnolo ormai ex Villarreal, ieri decisivo negli Europei Under 21 con la sua Spagna per la vittoria contro il Belgio, ha commentato l'ultimo mercato che l'ha visto approdare in Premier League.



«Sono stato ad un passo dal Napoli? Sì, vero, loro erano interessati a me e ci sono stati diversi contatti», ha ammesso il centrocampista classe 1996. «Ma alla fine non si è fatto nulla, loro non erano decisi a prendermi e ho dovuto pensare alla mia carriera, a nuove sfide che mi aspettano» ha chiarito Fornals al fischio finale. Il West Ham si è assicurato il calciatore versando i 27 milioni della clausola rescissoria presente nel suo contratto.

